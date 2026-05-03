Passaggio di una petroliera gigante iraniana attraverso il blocco navale americano

Secondo l'agenzia di stampa ABNA citando Al Jazeera, la piattaforma TankerTrackers ha riferito che una petroliera iraniana con 1,9 milioni di barili di petrolio è riuscita a superare il blocco navale americano nella regione e a raggiungere l'Estremo Oriente.

La piattaforma ha riferito che una petroliera gigante VLCC appartenente alla Compagnia Nazionale Petrolifera Iraniana (NITC), che trasportava oltre 1,9 milioni di barili di petrolio greggio (del valore stimato di 220 milioni di dollari), ha attraversato il suddetto blocco navale.

Questa nave, nota con il nome di "HUGE", è stata vista l'ultima volta più di una settimana fa al largo delle coste dello Sri Lanka, e attualmente sta attraversando lo Stretto di Lombok in Indonesia verso l'arcipelago di Riau.

Anche il sito web di Al Jazeera ha riferito ieri che un'analisi delle informazioni pubblicate dai centri di navigazione marittima mostra che dall'inizio del blocco navale americano contro le navi collegate ai porti iraniani lo scorso 13 aprile, 81 navi su un totale di 145 hanno attraversato lo Stretto di Hormuz violando tale blocco. Questo numero di traversate rappresenta circa il 56% delle navi dall'entrata in vigore della decisione americana.

L'analisi dei dati della piattaforma Marine Traffic mostra che 53 navi hanno attraversato lo Stretto di Hormuz violando il blocco americano. Queste navi o provenivano da porti iraniani, o vi erano dirette, o battevano bandiera iraniana. Di queste, 11 navi erano nella lista delle sanzioni americane.