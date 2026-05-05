«Il piano d'azione strategico per la gestione dello Stretto di Hormuz» deve essere approvato il più rapidamente possibile

Mojtaba Yousefi, in un'intervista sull'ultima situazione dell'esame e della definizione del nuovo regime giuridico dello Stretto di Hormuz, ha dichiarato: Data la guerra totale che gli Stati Uniti e il regime sionista hanno scatenato contro di noi, la Repubblica Islamica dell'Iran ha il diritto di difendersi. Non abbiamo iniziato noi la guerra, ma ci è stata imposta una guerra totale, e abbiamo il diritto di difenderci.
Ha continuato: Purtroppo, alcuni paesi della regione, nonostante la politica di buon vicinato della Repubblica Islamica dell'Iran, si sono in qualche modo mossi sulla via del conflitto e della cooperazione con il nemico. Alcuni paesi dell'area del Golfo Persico hanno persino avuto un ruolo negli attacchi contro il nostro popolo, fornendo basi e aiuti logistici, mentre noi abbiamo sempre rispettato il principio del buon vicinato.
Il rappresentante di Ahvaz nel Parlamento iraniano ha sottolineato: Uno dei nostri strumenti importanti per gestire questa situazione è lo sfruttamento delle capacità geopolitiche regionali e globali, al primo posto delle quali c'è la gestione dello Stretto di Hormuz. Questa questione fa parte del nostro diritto alla legittima difesa, ed è proprio questo che ha portato a frenare alcune delle eccessive pretese del nemico.
Yousefi ha detto che lo Stretto di Hormuz, come una delle vie d'acqua più importanti del mondo, ha un'importanza strategica molto elevata, e ha affermato: In tali circostanze, per garantire la sicurezza sostenibile del paese e utilizzare il vantaggio difensivo, è necessario organizzare la gestione di questo stretto nel quadro di nuove leggi.
Il membro della Commissione Lavori Pubblici del Parlamento ha ricordato: Come ha sottolineato il nostro Imam martire, più saremo forti a livello legislativo internazionale, più la mano del governo sarà libera di agire. Anche la Guida Suprema della Rivoluzione, in vari messaggi, tra cui il messaggio di Capodanno e la Giornata Nazionale del Golfo Persico, ha sottolineato la necessità di una gestione indipendente dello Stretto di Hormuz.
«Il piano d'azione strategico per la gestione dello Stretto di Hormuz» deve essere approvato il più rapidamente possibile
Il rappresentante del popolo di Ahvaz in Parlamento, affermando che il controllo dello Stretto di Hormuz è uno dei nostri strumenti più importanti per contrastare il nemico, ha detto: Il piano per la gestione dello Stretto di Hormuz deve essere approvato il prima possibile.
Mojtaba Yousefi, in un'intervista sull'ultima situazione dell'esame e della definizione del nuovo regime giuridico dello Stretto di Hormuz, ha dichiarato: Data la guerra totale che gli Stati Uniti e il regime sionista hanno scatenato contro di noi, la Repubblica Islamica dell'Iran ha il diritto di difendersi. Non abbiamo iniziato noi la guerra, ma ci è stata imposta una guerra totale, e abbiamo il diritto di difenderci.
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