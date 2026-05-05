«Il piano d'azione strategico per la gestione dello Stretto di Hormuz» deve essere approvato il più rapidamente possibile

Mojtaba Yousefi, in un'intervista sull'ultima situazione dell'esame e della definizione del nuovo regime giuridico dello Stretto di Hormuz, ha dichiarato: Data la guerra totale che gli Stati Uniti e il regime sionista hanno scatenato contro di noi, la Repubblica Islamica dell'Iran ha il diritto di difendersi. Non abbiamo iniziato noi la guerra, ma ci è stata imposta una guerra totale, e abbiamo il diritto di difenderci.

Ha continuato: Purtroppo, alcuni paesi della regione, nonostante la politica di buon vicinato della Repubblica Islamica dell'Iran, si sono in qualche modo mossi sulla via del conflitto e della cooperazione con il nemico. Alcuni paesi dell'area del Golfo Persico hanno persino avuto un ruolo negli attacchi contro il nostro popolo, fornendo basi e aiuti logistici, mentre noi abbiamo sempre rispettato il principio del buon vicinato.

Il rappresentante di Ahvaz nel Parlamento iraniano ha sottolineato: Uno dei nostri strumenti importanti per gestire questa situazione è lo sfruttamento delle capacità geopolitiche regionali e globali, al primo posto delle quali c'è la gestione dello Stretto di Hormuz. Questa questione fa parte del nostro diritto alla legittima difesa, ed è proprio questo che ha portato a frenare alcune delle eccessive pretese del nemico.

Yousefi ha detto che lo Stretto di Hormuz, come una delle vie d'acqua più importanti del mondo, ha un'importanza strategica molto elevata, e ha affermato: In tali circostanze, per garantire la sicurezza sostenibile del paese e utilizzare il vantaggio difensivo, è necessario organizzare la gestione di questo stretto nel quadro di nuove leggi.

Il membro della Commissione Lavori Pubblici del Parlamento ha ricordato: Come ha sottolineato il nostro Imam martire, più saremo forti a livello legislativo internazionale, più la mano del governo sarà libera di agire. Anche la Guida Suprema della Rivoluzione, in vari messaggi, tra cui il messaggio di Capodanno e la Giornata Nazionale del Golfo Persico, ha sottolineato la necessità di una gestione indipendente dello Stretto di Hormuz.