Secondo un rapporto dell'agenzia di stampa Abna, la rivista Politico ha scritto in un articolo: In caso di sconfitta dei repubblicani alle elezioni di medio termine del Congresso americano, il presidente Donald Trump potrebbe ridurre il sostegno all'Ucraina.

Questo media americano, citando un alto funzionario del Pentagono, ha aggiunto: In Europa c'è la preoccupazione che, in caso di cattivi risultati per il Partito Repubblicano alle elezioni di medio termine americane, Trump possa aumentare la pressione sulla NATO e sull'Europa e ridurre ulteriormente il sostegno all'Ucraina in vista delle prossime elezioni presidenziali americane.

Il giornale Washington Post ha riportato che la Casa Bianca si sta preparando a una possibile sconfitta dei repubblicani alle prossime elezioni di medio termine del Congresso di novembre.

In questo rapporto, citando fonti mediatiche, si afferma che l'ufficio legale della Casa Bianca sta tenendo riunioni informative per i funzionari competenti per guidarli sul maggiore controllo del Congresso in caso di possibile vittoria dei democratici alle elezioni.

Secondo questo rapporto, si rafforza nell'amministrazione americana la sensazione che sia giunto il momento di prepararsi ad affrontare gli scenari peggiori.