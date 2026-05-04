Incidente marittimo vicino agli Emirati Arabi Uniti

Secondo l'agenzia di stampa ABNA, l'organizzazione britannica per le operazioni di commercio marittimo oggi, lunedì, ha emesso una dichiarazione sostenendo che un incidente marittimo è avvenuto a ovest del porto di Saqr negli EAU.

Secondo quanto affermato da questo sito web, l'organizzazione ha ricevuto un rapporto su un incidente a 14 miglia nautiche a ovest di Mina Saqr, situato negli EAU.

L'organizzazione britannica per le operazioni di commercio marittimo ha ricevuto da terzi informazioni su un incendio di una nave e ha chiesto alle navi vicine di mantenere una distanza di sicurezza.

La causa dell'incendio non è attualmente nota e non è stato segnalato alcun impatto ambientale.