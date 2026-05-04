  1. Home
  2. servizio
  3. Asia

Incidente marittimo vicino agli Emirati Arabi Uniti

4 maggio 2026 - 23:30
News ID: 1809912
Source: ABNA24
Incidente marittimo vicino agli Emirati Arabi Uniti

L'organizzazione britannica per il commercio marittimo ha affermato che si è verificato un incidente nelle acque a ovest del porto di Saqr negli Emirati Arabi Uniti.

Secondo l'agenzia di stampa ABNA, l'organizzazione britannica per le operazioni di commercio marittimo oggi, lunedì, ha emesso una dichiarazione sostenendo che un incidente marittimo è avvenuto a ovest del porto di Saqr negli EAU.

Secondo quanto affermato da questo sito web, l'organizzazione ha ricevuto un rapporto su un incidente a 14 miglia nautiche a ovest di Mina Saqr, situato negli EAU.

L'organizzazione britannica per le operazioni di commercio marittimo ha ricevuto da terzi informazioni su un incendio di una nave e ha chiesto alle navi vicine di mantenere una distanza di sicurezza.

La causa dell'incendio non è attualmente nota e non è stato segnalato alcun impatto ambientale.

Your Comment

You are replying to: .
captcha