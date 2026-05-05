Pakistan: Il cessate il fuoco nella regione deve essere rispettato

Secondo un rapporto dell'agenzia di stampa Abna citando Al Jazeera, Shehbaz Sharif, Primo Ministro del Pakistan, ha insistito: "Il cessate il fuoco nella regione deve essere rispettato e onorato."
Ha aggiunto che il rispetto del cessate il fuoco è volto a dare un'opportunità alla diplomazia nel quadro dei colloqui.
Ciò avviene mentre gli Stati Uniti, violando le disposizioni del cessate il fuoco nella regione dello Stretto di Hormuz e del Golfo Persico, conducono attività vessatorie e bellicose per destabilizzare la situazione.
5 maggio 2026 - 14:07
News ID: 1810186
Source: ABNA24
Il Primo Ministro pakistano ha sottolineato la necessità di rispettare il cessate il fuoco nella regione.
Secondo un rapporto dell'agenzia di stampa Abna citando Al Jazeera, Shehbaz Sharif, Primo Ministro del Pakistan, ha insistito: "Il cessate il fuoco nella regione deve essere rispettato e onorato."
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