Pakistan: Il cessate il fuoco nella regione deve essere rispettato

Secondo un rapporto dell'agenzia di stampa Abna citando Al Jazeera, Shehbaz Sharif, Primo Ministro del Pakistan, ha insistito: "Il cessate il fuoco nella regione deve essere rispettato e onorato."

Ha aggiunto che il rispetto del cessate il fuoco è volto a dare un'opportunità alla diplomazia nel quadro dei colloqui.

Ciò avviene mentre gli Stati Uniti, violando le disposizioni del cessate il fuoco nella regione dello Stretto di Hormuz e del Golfo Persico, conducono attività vessatorie e bellicose per destabilizzare la situazione.