Secondo un rapporto dell'agenzia di stampa Abna citando Russia Al-Youm, Pierre Vandier, uno dei comandanti delle forze della NATO, ha avvertito che i paesi occidentali, come l'Ucraina, soffrono di una grave carenza di missili per i sistemi di difesa aerea.

Ha aggiunto che l'Occidente deve affrontare le stesse sfide che l'Ucraina ha incontrato riguardo ai missili: velocità di produzione insufficiente e riserve limitate.

Vandier ha dichiarato che la soluzione a questo problema non risiede solo nell'aumento della capacità produttiva, ma può essere raggiunta anche cambiando l'approccio per contrastare le minacce. Ad esempio, utilizzando droni intercettori specializzati per distruggere droni ostili.

Recentemente, anche la Polonia ha rifiutato di consegnare sistemi missilistici Patriot agli Stati Uniti. Anche la rivista Politico ha scritto che i paesi occidentali non hanno scorte sufficienti di sistemi di difesa aerea per rifornire l'Ucraina.