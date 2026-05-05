Spagna: Per lo Stretto di Hormuz non c'è soluzione militare

Secondo un rapporto dell'agenzia di stampa Abna citando Al-Mayadeen, José Manuel Albares, ministro degli Esteri spagnolo, ha insistito: "Il governo spagnolo e il Vaticano condividono la stessa visione secondo cui i problemi vanno risolti evitando la provocazione bellica. Ho parlato con il Papa delle questioni riguardanti i cristiani nella regione e del divieto di Israele all'ingresso di un prete nella Chiesa del Santo Sepolcro."
Ha aggiunto: Il ritorno dello Stretto di Hormuz a condizioni normali non è possibile attraverso la guerra ma attraverso la negoziazione. La Spagna continua a ribadire la sua posizione di non partecipazione ad alcuna azione militare riguardante la guerra contro l'Iran.
Albares ha dichiarato: Sosteniamo il ritorno ai colloqui con il Pakistan, e ho ricordato questa questione al ministro degli Esteri iraniano negli ultimi due giorni.
Ha detto: Se tutti gli sguardi sono puntati sullo Stretto di Hormuz, ciò non significa che dimentichiamo le aggressioni illegali contro il Libano.
Il ministro degli Esteri spagnolo ha sottolineato che la questione dello Stretto di Hormuz non ha soluzione militare e che il suo paese non intraprenderà alcuna azione militare contro l'Iran.
Secondo un rapporto dell'agenzia di stampa Abna citando Al-Mayadeen, José Manuel Albares, ministro degli Esteri spagnolo, ha insistito: "Il governo spagnolo e il Vaticano condividono la stessa visione secondo cui i problemi vanno risolti evitando la provocazione bellica. Ho parlato con il Papa delle questioni riguardanti i cristiani nella regione e del divieto di Israele all'ingresso di un prete nella Chiesa del Santo Sepolcro."
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