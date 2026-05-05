Spagna: Per lo Stretto di Hormuz non c'è soluzione militare

Secondo un rapporto dell'agenzia di stampa Abna citando Al-Mayadeen, José Manuel Albares, ministro degli Esteri spagnolo, ha insistito: "Il governo spagnolo e il Vaticano condividono la stessa visione secondo cui i problemi vanno risolti evitando la provocazione bellica. Ho parlato con il Papa delle questioni riguardanti i cristiani nella regione e del divieto di Israele all'ingresso di un prete nella Chiesa del Santo Sepolcro."

Ha aggiunto: Il ritorno dello Stretto di Hormuz a condizioni normali non è possibile attraverso la guerra ma attraverso la negoziazione. La Spagna continua a ribadire la sua posizione di non partecipazione ad alcuna azione militare riguardante la guerra contro l'Iran.

Albares ha dichiarato: Sosteniamo il ritorno ai colloqui con il Pakistan, e ho ricordato questa questione al ministro degli Esteri iraniano negli ultimi due giorni.

Ha detto: Se tutti gli sguardi sono puntati sullo Stretto di Hormuz, ciò non significa che dimentichiamo le aggressioni illegali contro il Libano.