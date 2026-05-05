Il dopoguerra e l'inizio di una nuova era di sviluppo tecnologico nelle grandi industrie energetiche iraniane

Secondo un giornalista di Abna: Alla luce degli sviluppi recenti e delle conseguenze della terza guerra imposta, il ripristino delle infrastrutture danneggiate del paese, in particolare nel settore energetico e nelle industrie strategiche, è diventato una delle principali priorità della politica. Gli esperti ritengono che l'entità dei danni arrecati alle industrie ad alta intensità energetica e all'ecosistema tecnologico del paese abbia raddoppiato la necessità di ridefinire il percorso di sviluppo e di muoversi verso approcci innovativi basati sulla tecnologia.

Seyed Mehdi Nourbakhsh, segretario dello staff per lo sviluppo dell'economia basata sulla conoscenza nei settori acqua, energia e ambiente presso il vicepresidente della Repubblica per la scienza, la tecnologia e l'economia basata sulla conoscenza, in un'intervista a Mehr News, riferendosi alle conseguenze della terza guerra imposta, ha dichiarato: Durante questa crisi, una parte importante delle infrastrutture strategiche del paese, in particolare nel settore delle industrie ad alta intensità energetica, è stata esposta ad attacchi diretti, con il risultato di gravi danni alla capacità produttiva industriale e all'ecosistema tecnologico del paese.

Ha continuato: In questo processo, industrie come l'acciaio, la petrolchimica, le raffinerie e le centrali elettriche, insieme a numerose imprese basate sulla conoscenza e tecnologicamente avanzate, hanno subito danni tra cui la distruzione di attrezzature, l'interruzione delle reti energetiche e la perdita di parte delle loro capacità umane e specialistiche.

Nourbakhsh ha accennato ad alcune proposte e soluzioni attuative basate sulla tecnologia con l'obiettivo di ripristinare la capacità produttiva, aumentare la stabilità delle infrastrutture e ridurre la vulnerabilità di questi settori, affermando: Lo sviluppo di infrastrutture per la produzione di GNL, il recupero dell'elio e la graduale transizione verso l'idrogeno verde con l'obiettivo di soddisfare il fabbisogno interno e migliorare la resilienza nazionale, sono tra i requisiti importanti nel processo di ricostruzione delle grandi industrie energetiche.