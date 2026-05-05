Ghalibaf: La nuova equazione dello Stretto di Hormuz si sta consolidando

Secondo un rapporto dell'agenzia di stampa Abna, Mohammad Baqer Ghalibaf, presidente del Consiglio Consultivo Islamico (Parlamento), ha scritto sul suo account in uno dei social network: «La nuova equazione dello Stretto di Hormuz si sta consolidando. La sicurezza della navigazione e del transito energetico è stata messa in pericolo dagli Stati Uniti e dai loro alleati con la violazione del cessate il fuoco e l'imposizione di un blocco; naturalmente il loro male diminuirà. Sappiamo bene che la continuazione dello stato attuale è insopportabile per gli Stati Uniti; mentre noi non abbiamo ancora nemmeno iniziato.»