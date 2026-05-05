Haaretz: Trump non è intenzionato a tornare a una guerra totale con l'Iran

Secondo un rapporto dell'agenzia di stampa Abna, il giornale sionista Haaretz ha scritto in un articolo: Nonostante le minacce di Donald Trump, presidente degli Stati Uniti, di distruggere le infrastrutture iraniane, non sembra essere molto propenso a tornare a una guerra totale.

Il media sionista ha aggiunto: Tuttavia, non si è verificato alcun cambiamento fondamentale nella posizione di Trump, ed è ancora lui stesso il decisore finale.

Haaretz ha accennato all'aumento delle tensioni nella regione del Golfo Persico dopo l'annuncio del piano americano per riaprire lo Stretto di Hormuz, e ha aggiunto: Con una sola decisione, Trump ha aumentato significativamente il livello di tensione nel Golfo Persico. Attualmente, la continuazione del cessate il fuoco tra Stati Uniti e Iran dipende nuovamente dal grado di autocontrollo di entrambe le parti – una situazione che potrebbe influenzare direttamente anche Tel Aviv.

Anche il sito web della rete Al Jazeera ha trattato in un rapporto gli sviluppi del primo giorno del presunto piano di Trump riguardo allo Stretto di Hormuz, scrivendo: Il primo giorno del piano "Operazione Libertà" annunciato dal presidente americano Donald Trump è stato accompagnato da dubbi e ambiguità, e non c'era alcun segno della promessa "liberazione" delle navi bloccate in questo vitale stretto. Le stime indicano che dall'inizio della guerra degli Stati Uniti e del regime sionista contro l'Iran 66 giorni fa, centinaia di navi sono state fermate nello Stretto di Hormuz.