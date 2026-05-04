Apertura di un procedimento contro Israele per l'accusa di sequestro di persona in acque internazionali

Secondo l'agenzia di stampa ABNA che cita l'agenzia Anadolu, la procura di Roma ha annunciato oggi, martedì, l'avvio di indagini in merito all'arresto di cittadini italiani durante il sequestro della flottiglia di aiuti per Gaza da parte del regime sionista in acque internazionali greche.

L'agenzia di stampa italiana ANSA ha riferito che questo procedimento giudiziario riguarda un'operazione condotta nella notte del 29 aprile (9 Ordibehesht) al largo dell'isola greca di Creta, dove le forze militari del regime sionista hanno sequestrato diverse imbarcazioni della flottiglia mondiale «Samud» che cercavano di portare aiuti umanitari a Gaza.

Secondo questa agenzia, i pubblici ministeri hanno avviato indagini dopo aver ricevuto tre denunce ufficiali, tra cui due denunce di attivisti come Tiago D'Avila e Seif Abukeshk, i quali, secondo quanto riferito, sono stati rapiti da navi battenti bandiera italiana e sono attualmente detenuti dai militari sionisti.

Secondo il rapporto, questo procedimento indagherà anche su persone non identificate con l'accusa di sequestro di persona, furto e danneggiamento con pericolo di affondamento della nave.

Ci si aspetta che gli investigatori, come parte delle indagini, presentino alle autorità sioniste una richiesta di cooperazione giudiziaria internazionale, nota come rogatoria internazionale.

La flottiglia mondiale «Samud» giovedì scorso al largo dell'isola greca di Creta, a 600 miglia nautiche dalla sua destinazione nella assediata striscia di Gaza, è stata attaccata dagli occupanti sionisti solo per aver tentato di portare soccorso alla popolazione assediata di Gaza.