Rivelazione dell’ingerenza ostile degli Emirati Arabi Uniti in un paese africano

Secondo un rapporto dell’agenzia di stampa Abna che cita Al-Quds, fonti mediatiche citando funzionari sudanesi hanno riferito che droni collegati agli Emirati Arabi Uniti, decollati dall’Etiopia, hanno preso di mira l’aeroporto internazionale di Khartum e le aree circostanti.

In questo rapporto si legge: «Disponiamo di prove utilizzabili in tribunale su questa questione. Il Sudan si riserva il suo legittimo diritto di rispondere a questa aggressione.»

In precedenza, il Sudan aveva già criticato le politiche degli Emirati verso il suo paese e la regione in generale, e nel maggio 2025 aveva annunciato la rottura delle relazioni politiche con questo paese. Mosleh Nassar, consigliere del Primo Ministro sudanese, ha dichiarato che gli Emirati stanno guidando il più pericoloso progetto distruttivo contro il governo e il popolo sudanese e, in una prospettiva più ampia, contro l’intera regione.

Ha aggiunto: Gli Emirati stanno finanziando e supervisionando la guerra all’interno del Sudan e utilizzano leve come le milizie a reazione rapida.

Nassar ha affermato: Gli Emirati danno soldi a mercenari in Sudan e li trasferiscono dall’Africa e da altri continenti al Sudan. Abu Dhabi, formando un’alleanza aperta con Israele, cerca di smembrare i paesi della regione e di espandere il raggio d’azione delle milizie in Sudan, Yemen e altri paesi.

Ha chiarito: Stiamo assistendo all’implementazione di un progetto di giudaizzazione nella regione. Gli Emirati vengono usati stupidamente per eseguire questo progetto. Secondo questo piano, alcuni cittadini sudanesi del Darfur sono stati trasferiti in Israele, e stiamo assistendo a un’ampia cospirazione. Questo paese malvagio ha preparato il terreno per la guerra in Sudan, e non vogliamo che abbia alcuna partecipazione in nessuna questione riguardante il Sudan.