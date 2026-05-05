Secondo un rapporto dell'agenzia di stampa Abna, la rivista americana Foreign Policy ha scritto che una delle caratteristiche più evidenti della politica estera americana durante la presidenza di Donald Trump è l'eccessivo affidamento sulla hard power – ovvero potenza militare e pressione economica – e l'ignoranza quasi completa del "soft power" americano.
Stephen Walt, uno degli autori della rivista e professore di relazioni internazionali all'Università di Harvard, ha scritto in un articolo che gli Stati Uniti in passato avevano l'abilità di combinare hard power e soft power, il che dava loro un vantaggio globale unico, ma questo equilibrio è stato gravemente rotto durante l'era Trump.
Walt ritiene che l'approccio di Trump rifletta una "fiducia assoluta nella hard power" e un disprezzo quasi totale per il soft power. Ha citato come esempi l'uso aggressivo di tariffe per fare pressione sugli alleati, il coinvolgimento in ripetute operazioni militari in diversi paesi e la decisione di iniziare una guerra contro l'Iran, e ha sottolineato che queste politiche derivano dalla convinzione che la forza e la coercizione siano sufficienti per raggiungere gli obiettivi americani.
Secondo Walt, ciò che rende questo approccio più preoccupante non è solo l'affidamento sulla coercizione, ma anche la totale assenza di qualsiasi tentativo di giustificarla o legittimarla. Le grandi nazioni di solito cercano di "nascondere il loro pugno di ferro in un guanto di velluto" e fornire giustificazioni legali o morali per le loro azioni, ma Trump non ci crede.
Una rivista americana ha scritto che l'approccio di Trump di fare affidamento esclusivamente sulla "hard power" ed eliminare il "soft power" riduce l'influenza americana nel mondo e danneggia la credibilità di questo paese.
Secondo un rapporto dell'agenzia di stampa Abna, la rivista americana Foreign Policy ha scritto che una delle caratteristiche più evidenti della politica estera americana durante la presidenza di Donald Trump è l'eccessivo affidamento sulla hard power – ovvero potenza militare e pressione economica – e l'ignoranza quasi completa del "soft power" americano.
Your Comment