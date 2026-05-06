Colloquio telefonico tra i ministri degli Esteri di Iran e Arabia Saudita

Secondo quanto riportato dall'agenzia di stampa ABNA, Seyyed Abbas Araghchi, ministro degli Esteri dell'Iran, in visita a Pechino per incontri e consultazioni con funzionari cinesi, ha dichiarato di aver conversato telefonicamente nel pomeriggio di oggi, mercoledì, con Faisal bin Farhan, ministro degli Esteri dell'Arabia Saudita.
Nel corso del colloquio, le due parti, esaminando gli ultimi sviluppi regionali, hanno sottolineato la necessità di proseguire sulla via della diplomazia e della cooperazione tra i paesi della regione per prevenire l'insorgere e l'aggravarsi delle tensioni.
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