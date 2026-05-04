Membro del Congresso: Noi americani stiamo pagando il prezzo della guerra di Trump

Secondo l'agenzia di stampa ABNA che cita la CNN, Pat Ryan, membro del Congresso americano, criticando l'assurda affermazione di Donald Trump, presidente degli Stati Uniti, sulla fine dell'aggressione contro l'Iran, pubblicando immagini sul suo account del social media X, ha detto: «Loro (i membri del gabinetto e Trump) dicono sciocchezze quando affermano che la guerra è finita.»

Il membro del Congresso americano ha aggiunto: «Le realtà sul campo e i loro costi continuano. Oltre 50.000 militari sono stati schierati nella regione, attrezzature militari per miliardi di dollari sono state impiegate. Il prezzo della benzina in America è aumentato drasticamente.»

Pat Ryan ha aggiunto: «Anche se Trump afferma che la guerra è finita, la realtà è che la gente continua a pagarne il prezzo.»