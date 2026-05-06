Analista internazionale: Il piano di Trump non può aprire lo Stretto di Hormuz

Secondo quanto riportato dall'agenzia di stampa ABNA citando Sky News, Torbjørn Soltvedt, analista capo della società internazionale Verisk Maplecroft, ha sottolineato: "Le compagnie di navigazione e le assicurazioni dovrebbero aspettare e vedere come si sviluppa la situazione. Non sembra che il solo piano di Trump possa aprire lo Stretto di Hormuz."

Anche la compagnia di container tedesca Hapag-Lloyd ha annunciato che la navigazione attraverso lo Stretto di Hormuz è attualmente impossibile.

Vale la pena notare che il presidente americano ha sospeso il suo presunto piano sullo Stretto di Hormuz meno di 48 ore dopo il suo avvio.

Trump intendeva far transitare le navi situate nello Stretto di Hormuz attraverso quest'area senza coordinamento con l'Iran, cosa che ha incontrato la risposta decisa del nostro paese.

Ha annunciato che il cosiddetto piano 'Progetto Libertà', proposto con l'obiettivo di facilitare il passaggio delle navi attraverso lo Stretto di Hormuz, è stato temporaneamente sospeso.

Per coprire questa sconfitta, Trump ha dichiarato in un messaggio che questa decisione è stata presa su richiesta di alcuni paesi, tra cui il Pakistan, e contemporaneamente alla continuazione del processo di negoziazione con l'Iran.