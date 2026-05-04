Membro del Congresso: Noi americani stiamo pagando il prezzo della guerra di Trump

Secondo l'agenzia di stampa ABNA che cita la CNN, «Pat Ryan», membro del Congresso americano, criticando l'assurda affermazione di Donald Trump, presidente americano, sulla fine dell'aggressione contro l'Iran, pubblicando immagini sul suo account sul social network X, ha detto: «Loro (i membri del gabinetto e Trump) dicono sciocchezze che la guerra è finita.»

Il membro del Congresso ha aggiunto: «Le realtà sul campo e i loro costi continuano. Più di 50.000 militari sono stati schierati nella regione, e vengono utilizzati miliardi di dollari di equipaggiamento militare. Il prezzo della benzina in America è aumentato notevolmente.»

«Pat Ryan» ha aggiunto: «Anche se Trump afferma che la guerra è finita, la realtà è che la gente continua a pagarne il prezzo.»