La Cina sottolinea l'importanza delle relazioni strategiche con l'Iran

Secondo quanto riportato dall'agenzia di stampa ABNA citando Al Jazeera, il ministero degli Esteri cinese ha dichiarato in una nota: "La completa cessazione delle ostilità e la continuazione dei colloqui tra Teheran e Washington sono di grande importanza."

Nella nota si legge: "Ci auguriamo che le parti rispondano presto alle richieste della comunità internazionale per un passaggio sicuro nello Stretto di Hormuz."

Il ministero degli Esteri cinese ha sottolineato: "Pechino è un partner strategico affidabile per l'Iran."

In precedenza, il ministro degli Esteri cinese, definendo illegale l'istigazione alla guerra da parte degli Stati Uniti e del regime sionista contro il nostro paese, aveva annunciato la disponibilità di Pechino a impegnarsi per ridurre le tensioni nella regione.

Wang Yi, il ministro degli Esteri cinese, nell'incontro con Abbas Araghchi, ministro degli Esteri del nostro paese, ha dichiarato che Pechino è pronta a continuare gli sforzi per ridurre il livello di tensioni nella regione. Ha definito un cessate il fuoco completo una questione inevitabile e ha sottolineato che la regione si trova in un punto di svolta decisivo e che sono necessari incontri diretti tra le parti.