Il ministro degli Esteri cinese elogia la resistenza e la fermezza del popolo iraniano

Secondo quanto riportato dall'agenzia di stampa ABNA, Seyyed Abbas Araghchi, il ministro degli Esteri del nostro paese che si è recato a Pechino alla guida di una delegazione diplomatica, ha incontrato questa mattina, mercoledì, Wang Yi, il segretario della Commissione per gli Affari Esteri del partito al potere e ministro degli Esteri cinese.

In questo incontro, sono state discusse le varie dimensioni delle relazioni bilaterali e della cooperazione tra i due paesi in diversi settori, compreso quello economico-commerciale, nonché lo stato di attuazione degli accordi tra di loro.

Il ministro degli Esteri del nostro paese, facendo riferimento ai legami antichi tra le due grandi civiltà dell'Iran e della Cina, ha descritto la Cina come un amico stretto e un partner strategico dell'Iran, e ha sottolineato la seria e ferma volontà del governo della Repubblica Islamica dell'Iran di promuovere a tutto tondo le relazioni strategiche e amichevoli tra i due paesi nel quadro del partenariato strategico globale Iran-Cina basato sul rispetto e sulla fiducia reciproci, e ha chiarito: "Crediamo che la cooperazione e il partenariato strategico tra i due paesi nelle nuove condizioni continuerà più forte che in passato."

Il ministro degli Esteri del nostro paese, illustrando i crimini commessi dagli Stati Uniti e dal regime sionista contro la nazione iraniana e le gravi violazioni del diritto internazionale umanitario nella guerra imposta di quaranta giorni, ha apprezzato la posizione di principio della Cina nel condannare la violazione dei principi fondamentali della Carta delle Nazioni Unite da parte degli Stati Uniti e di Israele, nonché l'approccio responsabile di quel paese riguardo all'abuso del Consiglio di Sicurezza delle Nazioni Unite da parte degli Stati Uniti.

Ha espresso la speranza che con l'inizio della presidenza di turno della Cina nel Consiglio di Sicurezza delle Nazioni Unite e con il continuo ruolo efficace di Pechino, assisteremo a sviluppi costruttivi per prevenire la continua violazione della legge e la violazione della pace e della sicurezza internazionale.

Il ministro degli Esteri iraniano ha inoltre informato il suo omologo cinese sugli ultimi sviluppi relativi al processo diplomatico e agli sforzi e alle iniziative in corso per porre fine alla guerra imposta dagli Stati Uniti e dal regime sionista contro la Repubblica Islamica dell'Iran, compreso l'andamento dei colloqui Iran-Stati Uniti con la mediazione del Pakistan, e ha chiarito: "Proprio come l'Iran si è presentato con autorità sul fronte dell'autodifesa e rimane in piena prontezza per contrastare qualsiasi malevolenza, così è serio e fermo nell'arena diplomatica."

Il ministro degli Esteri cinese, elogiando la resistenza e la fermezza del popolo iraniano contro gli aggressori, nonché la buona fede e l'approccio responsabile dell'Iran, in particolare gli sforzi del suo omologo iraniano nel perseguire il processo diplomatico e prevenire l'escalation delle tensioni nella regione, ha sottolineato la posizione ferma della Cina a sostegno dell'integrità territoriale, della sovranità e della sicurezza nazionale dell'Iran, e ha chiarito: "La posizione di principio della Cina è l'opposizione al ricorso alla forza e alla continuazione di questa guerra illegale, le cui conseguenze dannose sono state non solo per l'Iran, ma contro tutti i paesi e i popoli della regione e del mondo."

Il ministro degli Esteri cinese, facendo riferimento al piano in quattro punti del presidente del suo paese per la cessazione immediata e definitiva della guerra e l'instaurazione di una pace e sicurezza durature nella regione, ha sottolineato il fermo sostegno della Cina alla diplomazia e al dialogo per la risoluzione delle questioni.

In questo incontro, i ministri degli Esteri dell'Iran e della Cina, esaminando l'ultima situazione del monitoraggio e dell'attuazione degli accordi e dei piani di cooperazione tra di loro in vari settori economici e commerciali, hanno scambiato opinioni sulle opportunità e le potenzialità per un ulteriore sviluppo delle relazioni e hanno concordato sulla continuazione degli incontri e delle consultazioni tra i funzionari di alto livello dei due paesi.