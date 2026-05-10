Gharibabadi: La sicurezza dello Stretto di Hormuz è garantita solo dall'Iran

Secondo l'agenzia di stampa Abna, Kazem Gharibabadi ha dichiarato che lo spiegamento di navi extraregionali intorno allo Stretto di Hormuz con il pretesto di proteggere la navigazione è una "escalation della crisi e militarizzazione di una via d'acqua vitale". Ha avvertito che la presenza di navi francesi, britanniche o di qualsiasi altro paese incontrerà una "risposta decisa e immediata" delle forze armate iraniane.
11 maggio 2026 - 00:07
News ID: 1812609
Source: ABNA24
Il vice ministro degli Esteri iraniano per gli affari legali e internazionali ha reagito all'invio di navi militari francesi e britanniche nella regione e ha sottolineato: La sicurezza dello Stretto di Hormuz è garantita solo dall'Iran.
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