Secondo l'agenzia ABNA, NBC News citando l'American Automobile Association ha riferito che il prezzo del carburante è aumentato del 50% dall'inizio dell'attacco degli Stati Uniti e del regime sionista contro l'Iran lo scorso febbraio.

Bloomberg aveva precedentemente riferito che una crescente frustrazione si è diffusa tra i legislatori repubblicani. Dicono che il Partito Repubblicano sta spendendo tempo prezioso in questioni che non hanno valore per gli americani.

In questo rapporto si afferma che il Congresso a guida repubblicana sta affrontando un crescente malcontento economico dovuto alla guerra fomentata da Donald Trump contro l'Iran. I repubblicani stanno cercando di raggiungere un consenso su qualsiasi piano per affrontare il costo della vita in America a meno di sei mesi dalle elezioni di medio termine.

Il rappresentante democratico Jason Crow aveva precedentemente dichiarato: Trump non si preoccupa dell'aumento dei costi e dei problemi degli americani.

Un'altra rappresentante democratica, Iana Bresley, ha sottolineato: I prezzi della benzina, il costo della vita e le assicurazioni sono aumentati e hanno raggiunto il loro livello più alto. Trump ha ribadito che non gli importa di tentare di abbassare i prezzi o del benessere finanziario degli americani.