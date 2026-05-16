L'ONU avverte sul peggioramento dell'insicurezza alimentare in Somalia

Secondo l'agenzia ABNA citando RIA Novosti, quattro agenzie ONU (FAO, OCHA, UNICEF e Programma Alimentare Mondiale) hanno messo in guardia dalla crisi di insicurezza alimentare che si sta rapidamente intensificando in Somalia.
Le quattro agenzie ONU (FAO, OCHA, UNICEF e PAM) hanno descritto la situazione in Somalia come una delle peggiori crisi di malnutrizione al mondo, che colpisce quasi 1,9 milioni di bambini.
La Somalia è tra i paesi del mondo colpiti da guerra civile e grave carestia. Questa è l'ennesima volta che istituzioni internazionali e gruppi per i diritti umani avvertono sul deterioramento della situazione umanitaria in questa regione.
Varie agenzie delle Nazioni Unite hanno avvertito sul peggioramento dell'insicurezza alimentare in Somalia.
Secondo l'agenzia ABNA citando RIA Novosti, quattro agenzie ONU (FAO, OCHA, UNICEF e Programma Alimentare Mondiale) hanno messo in guardia dalla crisi di insicurezza alimentare che si sta rapidamente intensificando in Somalia.
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