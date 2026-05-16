L'ONU avverte sul peggioramento dell'insicurezza alimentare in Somalia

Secondo l'agenzia ABNA citando RIA Novosti, quattro agenzie ONU (FAO, OCHA, UNICEF e Programma Alimentare Mondiale) hanno messo in guardia dalla crisi di insicurezza alimentare che si sta rapidamente intensificando in Somalia.

Le quattro agenzie ONU (FAO, OCHA, UNICEF e PAM) hanno descritto la situazione in Somalia come una delle peggiori crisi di malnutrizione al mondo, che colpisce quasi 1,9 milioni di bambini.

La Somalia è tra i paesi del mondo colpiti da guerra civile e grave carestia. Questa è l'ennesima volta che istituzioni internazionali e gruppi per i diritti umani avvertono sul deterioramento della situazione umanitaria in questa regione.