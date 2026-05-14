Lancio di 450 droni dal Libano verso i territori occupati

Secondo l'agenzia di stampa ABNA citando Al Jazeera, il canale 12 della televisione del regime sionista citando una fonte militare di questo regime ha rivelato che Hezbollah dall'inizio della guerra fino ad oggi ha lanciato 450 droni verso le posizioni di questo regime.
Un punto degno di nota in questo rapporto è l'enfasi sull'uso di 120 droni dotati di fibra ottica che, a causa della loro guida via cavo, sono resistenti alla guerra elettronica.
Hezbollah libanese ha dichiarato: per la seconda volta, ha bombardato con razzi un raduno di equipaggiamenti militari dell'esercito del regime sionista nella regione di "Al-Iskandarouna" nel sud del Libano.
La Resistenza islamica ha anche riferito in un altro comunicato di un attacco con droni kamikaze contro il luogo di raduno delle forze di occupazione nella città di "Bint Jbeil".
Secondo questo rapporto, i combattenti di Hezbollah hanno anche utilizzato altri due droni per colpire nuovamente il raduno di militari sionisti nella regione di "Al-Iskandarouna" per mantenere la pressione operativa su questo asse.
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