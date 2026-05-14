L'attacco del regime sionista al sud del Libano provoca 10 martiri e 27 feriti

Secondo l'agenzia di stampa ABNA citando Al Jazeera, il Ministero della Salute libanese nel suo rapporto di mercoledì sugli attacchi del regime sionista al sud del paese ha dichiarato: Negli attacchi israeliani contro i villaggi del sud del paese, 10 persone sono state martirizzate e altre 27 ferite.

Il ministero ha anche annunciato che nell'attacco del regime sionista contro il villaggio di "Arabsalim" nel sud del paese, 5 persone sono state martirizzate e altre 7 ferite.

Il Ministero della Salute libanese ha annunciato mercoledì che il numero dei martiri degli attacchi del regime sionista contro il Libano dal 2 marzo 2026 è salito a 2.896.

Il ministero ha indicato che il numero dei feriti degli attacchi del regime sionista ha anche raggiunto 8.824.

Va notato che il regime sionista dal 2 marzo 2026 ha intensificato i suoi attacchi contro varie regioni del Libano. Hezbollah libanese, a sua volta, difendendo il paese e la nazione libanese e in risposta agli attacchi del regime sionista, prende di mira le posizioni di quel regime.