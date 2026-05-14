  1. Home
  2. servizio
  3. Asia

L'attacco del regime sionista al sud del Libano provoca 10 martiri e 27 feriti

14 maggio 2026 - 10:46
News ID: 1814170
Source: ABNA24
L'attacco del regime sionista al sud del Libano provoca 10 martiri e 27 feriti

Le fonti sanitarie libanesi hanno riferito del martirio di decine di persone a seguito dell'attacco del regime sionista contro il sud del loro paese.

Secondo l'agenzia di stampa ABNA citando Al Jazeera, il Ministero della Salute libanese nel suo rapporto di mercoledì sugli attacchi del regime sionista al sud del paese ha dichiarato: Negli attacchi israeliani contro i villaggi del sud del paese, 10 persone sono state martirizzate e altre 27 ferite.

Il ministero ha anche annunciato che nell'attacco del regime sionista contro il villaggio di "Arabsalim" nel sud del paese, 5 persone sono state martirizzate e altre 7 ferite.

Il Ministero della Salute libanese ha annunciato mercoledì che il numero dei martiri degli attacchi del regime sionista contro il Libano dal 2 marzo 2026 è salito a 2.896.

Il ministero ha indicato che il numero dei feriti degli attacchi del regime sionista ha anche raggiunto 8.824.

Va notato che il regime sionista dal 2 marzo 2026 ha intensificato i suoi attacchi contro varie regioni del Libano. Hezbollah libanese, a sua volta, difendendo il paese e la nazione libanese e in risposta agli attacchi del regime sionista, prende di mira le posizioni di quel regime.

Your Comment

You are replying to: .
captcha