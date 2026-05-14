Reuters: L'Arabia Saudita ha attaccato segretamente il territorio iraniano durante la guerra

Secondo l'agenzia di stampa ABNA, Reuters in un report esclusivo a cura di Taimur Azhari e Parisa Hafezi e citando funzionari occidentali e iraniani ha scritto: L'aeronautica saudita alla fine di marzo, in risposta agli attacchi missilistici e con droni che avevano preso di mira il suo territorio, ha effettuato un'operazione contro obiettivi all'interno del territorio iraniano.

Il media ha scritto: Questi attacchi, che non erano stati precedentemente riportati, sono la prima azione militare diretta di Riyadh contro l'Iran.

Reuters ha aggiunto citando fonti che ha definito informate: Dopo i suoi attacchi, l'Arabia Saudita ha informato l'Iran di ciò ed è entrata in un intenso dialogo diplomatico, minacciando risposte più pesanti. Questo processo ha portato a un'intesa informale per la distensione nella settimana precedente il cessate il fuoco del 7 aprile tra Washington e Teheran.

L'agenzia ha aggiunto: Dopo questa intesa, gli attacchi con droni e missili contro l'Arabia Saudita, che alla fine di marzo avevano raggiunto oltre 105 a settimana, sono scesi a 25 nei giorni precedenti il cessate il fuoco.

Reuters ha scritto: Gli analisti ritengono che gli attacchi di rappresaglia di Riyadh e il successivo accordo per la distensione dimostrino una comprensione realistica da parte di entrambe le parti dei costi inaccettabili di un'escalation incontrollata delle tensioni.

Alti funzionari del ministero degli Esteri saudita, in risposta a Reuters, senza confermare o smentire direttamente questi attacchi, hanno sottolineato la posizione costante del regno basata sull'autocontrollo e sugli sforzi per la stabilità e la sicurezza della regione.