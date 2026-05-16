Il fallimento del piano assicurativo americano per le navi che transitano da Hormuz

Secondo il corrispondente dell'ABNA citando il Financial Times, mentre il rischio di attraversamento delle petroliere nello Stretto di Hormuz è diventato negli ultimi mesi una delle principali preoccupazioni del settore dei trasporti marittimi, il piano proposto dagli Stati Uniti per assicurare le navi che transitano in questa via d'acqua strategica non è ancora entrato nella fase di esecuzione.

Il giornale ha riportato, citando due fonti informate, che il programma che il governo americano aveva progettato per fornire copertura assicurativa alle navi che attraversano lo Stretto di Hormuz, nonostante siano passati circa due mesi dalla sua annuncio ufficiale, non è stato ancora utilizzato. In precedenza Donald Trump aveva dichiarato che Washington era pronta a fornire copertura assicurativa per il passaggio delle navi attraverso questo vitale corridoio energetico.

Secondo questo rapporto, il valore nominale di questo piano potrebbe arrivare fino a 225 miliardi di dollari, ma secondo i broker assicurativi, le condizioni complesse e il fatto che la sua attuazione dipenda dalla scorta della marina americana hanno reso molti armatori riluttanti a utilizzare questo meccanismo.