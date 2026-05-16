Secondo l'agenzia ABNA, il sito russo Strategic Culture ha riportato che la visita ufficiale del presidente americano Donald Trump in Cina segna praticamente la fine del ruolo di leadership dell'America nel mondo.

In questo rapporto si afferma: Le sceneggiate che Trump mostrava in precedenza nei confronti della Cina sono finite. Le sue dure dichiarazioni sull'imporre le sue richieste al commercio della Cina con l'America appartengono ormai al passato. La Cina si sta trasformando in una superpotenza economica globale, mentre l'America si trova pericolosamente sull'orlo del precipizio. Sì, la Cina può aver accolto il leader americano con notevole sfarzo e aver mostrato una certa flessibilità, ma questo era il comportamento di un paese che sapeva di trovarsi in una posizione di vantaggio.

Il rapporto prosegue sottolineando che l'America non può più nascondere alla comunità internazionale la sua incapacità di esercitare pressioni sulla Cina. Siamo entrati in una nuova era storica. Il bullismo americano non è più accettabile. Quando Washington si dibatte per qualcosa, viene solo rimproverata e non riceve nulla in cambio. I giorni dell'impero americano sono contati.