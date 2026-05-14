Rivelazione del viaggio segreto di Netanyahu negli Emirati durante la guerra con l'Iran

Secondo l'agenzia di stampa ABNA citando il sito di notizie "Arabi 21", l'ufficio di Benjamin Netanyahu, primo ministro del regime sionista, ha annunciato che egli in un viaggio segreto negli Emirati ha incontrato Mohammed bin Zayed, presidente di questo paese. Questi colloqui hanno portato a un'apertura storica e a un salto qualitativo nelle relazioni tra le due parti.

Il canale 12 della televisione del regime sionista ha rivelato che questo incontro è avvenuto in considerazione della possibilità di una ripresa della guerra con l'Iran e anche degli attacchi che gli Emirati hanno dovuto affrontare durante la recente guerra.

Contemporaneamente al cessate il fuoco tra Iran e Stati Uniti, anche David Zini, il capo dello Shabak (l'organizzazione di sicurezza interna del regime israeliano), si è recato negli Emirati in un viaggio senza precedenti.

L'organizzazione di sicurezza del regime sionista sotto la guida di Amir Bra'am, direttore generale del ministero della Guerra di questo regime, durante i preparativi per un attacco congiunto di Tel Aviv e Washington contro l'Iran, ha incontrato e discusso ad Abu Dhabi con funzionari del ministero della Difesa degli Emirati.

Questi incontri si sono svolti con la partecipazione di alti funzionari del ministero della Guerra del regime sionista e avevano lo scopo di coordinamenti di sicurezza e tecnici per prepararsi ad attacchi contro l'Iran.