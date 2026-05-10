Il presidente ha dichiarato: L'Iran non piegherà mai la testa di fronte al nemico, e se si parla di dialogo o negoziati, non significa resa, ma l'obiettivo è far valere i diritti del popolo iraniano e difendere gli interessi nazionali.
Il presidente ha sottolineato: Il popolo iraniano non piegherà mai la testa di fronte al nemico, e se si parla di dialogo o negoziati, non significa resa o ritirata, ma l'obiettivo è far valere i diritti del popolo iraniano e difendere con forza gli interessi nazionali.
Pezeshkian: L'obiettivo dei negoziati è far valere i diritti del popolo e difendere gli interessi nazionali
11 maggio 2026 - 00:08
News ID: 1812612
Source: ABNA24
Secondo l'agenzia di stampa Abna, l'incontro del gruppo di lavoro per la ricostruzione dei danni causati dalla guerra imposta si è svolto oggi, domenica (20 Ordibehesht 1405 / 10 maggio 2026), con la presenza di Massoud Pezeshkian.
Il presidente ha dichiarato: L'Iran non piegherà mai la testa di fronte al nemico, e se si parla di dialogo o negoziati, non significa resa, ma l'obiettivo è far valere i diritti del popolo iraniano e difendere gli interessi nazionali.
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