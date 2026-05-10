Pezeshkian: L'obiettivo dei negoziati è far valere i diritti del popolo e difendere gli interessi nazionali

Il presidente ha dichiarato: L'Iran non piegherà mai la testa di fronte al nemico, e se si parla di dialogo o negoziati, non significa resa, ma l'obiettivo è far valere i diritti del popolo iraniano e difendere gli interessi nazionali.

Il presidente ha sottolineato: Il popolo iraniano non piegherà mai la testa di fronte al nemico, e se si parla di dialogo o negoziati, non significa resa o ritirata, ma l'obiettivo è far valere i diritti del popolo iraniano e difendere con forza gli interessi nazionali.