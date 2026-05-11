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1.700 violazioni del cessate il fuoco in Libano da parte di Tel Aviv in tre settimane

11 maggio 2026 - 13:17
News ID: 1812843
Source: ABNA24
1.700 violazioni del cessate il fuoco in Libano da parte di Tel Aviv in tre settimane

Un ministro libanese ha indicato che sono state registrate oltre 1.700 violazioni del cessate il fuoco da parte del regime sionista.

Secondo un rapporto dell'agenzia di stampa ABNA citando RT, il ministro dell'Informazione libanese ha dichiarato che in sole tre settimane sono state registrate oltre 1.700 violazioni del cessate il fuoco da parte del regime sionista contro il Libano.

Il ministero della Salute libanese ha annunciato domenica che il numero dei martiri degli attacchi sionisti dal 2 marzo 2026 ha raggiunto 2.846.

Il ministero della Salute libanese ha anche sottolineato che 8.693 persone sono rimaste ferite a seguito di questi attacchi.

Secondo questo rapporto, nelle ultime 24 ore, secondo il ministero della Salute libanese, 51 persone sono state martirizzate.

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