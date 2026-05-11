Operazione a sorpresa di Hezbollah contro la squadra di supporto dell'esercito sionista

Secondo un rapporto dell'agenzia di stampa ABNA citando Al-Mayadeen, Hezbollah libanese ha dichiarato che poche ore fa ha preso di mira soldati sionisti all'interno di una casa nell'area di Bidr al-Faq'ani a Taybeh con un drone suicida.

Successivamente, per la seconda volta, è stata presa di mira anche la squadra di soldati sionisti inviata in quest'area per recuperare i feriti.

In precedenza, la Resistenza islamica libanese aveva annunciato che, in risposta alle ripetute violazioni dell'accordo di cessate il fuoco da parte dell'esercito del regime sionista e alla continua prosecuzione degli attacchi contro il Libano meridionale, i combattenti di Hezbollah nelle ultime 24 ore hanno effettuato 24 operazioni contro le posizioni e i centri militari del regime sionista.