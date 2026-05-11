Il nipote di Kennedy: Gli Stati Uniti hanno fallito contro l'Iran

Secondo un rapporto dell'agenzia di stampa ABNA citando Al-Mayadeen, Jack Schlossberg, nipote dell'ex presidente americano John F. Kennedy, ha dichiarato che il suo paese ha fallito contro l'Iran.
Durante un dibattito pubblico a Manhattan, ha sottolineato di sostenere la proposta del senatore Bernie Sanders per impedire il trasferimento di bombe e attrezzature militari del valore di 440 milioni di dollari verso i territori occupati.
Jack Schlossberg ha aggiunto che opporsi alla guerra contro l'Iran significa impedirne il finanziamento.
Vale la pena notare che Schlossberg è il principale candidato per succedere a Gerald Nadler, il deputato in pensione di New York. La sua presa di posizione arriva in mezzo alle crescenti divergenze negli ambienti politici americani riguardo al sostegno militare al regime sionista.
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