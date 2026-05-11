Unione Europea: Sosteniamo una soluzione politica tra Iran e Stati Uniti

Secondo un rapporto dell'agenzia di stampa ABNA citando Al Jazeera, Kaja Kallas, Alta Rappresentante dell'Unione Europea per gli Affari Esteri, ha sottolineato: "Sosteniamo una soluzione politica per risolvere la crisi tra Iran e Stati Uniti."

Ha aggiunto: "Gli sguardi sono attualmente puntati sulla cessazione della guerra e sulla riapertura dello Stretto di Hormuz."

Va notato che l'aggressione degli Stati Uniti e del regime sionista contro l'Iran ha causato disagi al passaggio delle navi nello Stretto di Hormuz. Il disagio di questa via d'acqua strategica ha sconvolto l'equilibrio nella catena di approvvigionamento di carburante ed energia, nonché di molti altri beni come prodotti petrolchimici e fertilizzanti chimici in tutto il mondo.

L'Iran ha dichiarato di essere pronto, in caso di cessate il fuoco duraturo e fine della guerra, a garantire la sicurezza della navigazione nello Stretto di Hormuz nel rispetto dei protocolli e delle considerazioni di sicurezza richiesti.