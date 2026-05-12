L'ambasciatore dell'Iran in Turkmenistan: È tempo di ripensare l'architettura di sicurezza della regione

Secondo quanto riportato dall'agenzia ABNA citando la RIA Novosti, Ali Mojtaba Rouzbehani, ambasciatore dell'Iran in Turkmenistan, ha affermato: "Il conflitto in Medio Oriente ha messo in discussione i modelli di sicurezza tradizionali nel Golfo Persico e ha creato un'opportunità per ripensare l'architettura di sicurezza regionale con un ruolo più efficace per l'Iran."

Ha sottolineato che gli eventi in Medio Oriente vanno esaminati nel quadro dell'ordine mondiale in evoluzione.

L'aggressione degli Stati Uniti e del regime sionista contro l'Iran il 9 Esfand 1404 (28 febbraio 2026) e la risposta decisa delle forze armate della Repubblica Islamica hanno dimostrato l'infondatezza della potenza americana e l'inutilità delle armi costose di questo paese.

I paesi della regione che avevano fatto affidamento su queste potenze illusorie hanno ora ben compreso che contare su Washington non solo non garantisce la loro sicurezza, ma può addirittura rappresentare per loro una sfida alla sicurezza.