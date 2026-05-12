Inizio dell'operazione delle Forze di Mobilitazione Popolare dopo la rivelazione di una base segreta americano-sionista in Iraq

Secondo quanto riportato dall'agenzia ABNA citando Al-Mawazin News, Ali al-Hamdani, uno dei comandanti delle forze di mobilitazione popolare, ha dichiarato che un'operazione militare intitolata "Imposizione della sovranità" è iniziata oggi nel deserto di Najaf e Karbala su quattro assi, con l'obiettivo di garantire la sicurezza della via di collegamento tra Karbala e la regione di Al-Nukhayb.

Ha aggiunto che questa operazione è stata condotta per ordine del comandante in capo delle forze armate e sotto la supervisione del capo di stato maggiore interforze.

In precedenza, il Wall Street Journal, citando fonti informate, tra cui funzionari americani, aveva riferito che Israele aveva stabilito un centro militare segreto nel deserto iracheno per supportare i suoi attacchi aerei contro l'Iran.

Secondo le informazioni rivelate, il regime sionista, all'inizio della guerra, per evitare che questo luogo venisse scoperto, ha effettuato un attacco aereo contro le forze irachene che si erano avvicinate a questa base.

La fonte ha aggiunto: Israele ha costruito questa base, che include forze speciali e un centro logistico per l'aeronautica, prima dell'inizio delle ostilità e con la conoscenza degli Stati Uniti.

Ciò nonostante il Comando delle operazioni congiunte iracheno abbia dichiarato che attualmente non vi sono forze o basi militari non autorizzate sul suolo iracheno.

Il comando ha aggiunto: Le forze irachene hanno affrontato a marzo (Esfand 1404) nel deserto di Karbala gruppi sconosciuti e non autorizzati che godevano di supporto aereo.

Allo stesso tempo, Shakir Abu Trab al-Tamimi, rappresentante della fazione Badr, ha sottolineato ieri che la base americano-sionista esiste ancora all'interno del territorio iracheno e che le forze di sicurezza non sono ancora riuscite ad avvicinarsi a questa base.