Secondo l'agenzia ABNA, il quotidiano Yedioth Ahronoth ha riportato che la società sionista si sta avvicinando a uno scontro civile.

Nel rapporto si afferma che le polarizzazioni politiche e sociali costituiscono una minaccia maggiore.

Il giornale ebraico ha sottolineato che il 30% dei sionisti sta pensando di lasciare i territori occupati.

Il numero reale di sionisti che non vogliono più vivere all'ombra dell'instabilità e dell'insicurezza nei territori occupati è superiore a questa cifra.

In precedenza, anche il giornale ebraico Haaretz aveva ammesso che Itamar Ben-Gvir, ministro della Sicurezza interna del regime sionista, è riuscito a trasformare la polizia di questo regime nel suo braccio politico. Questa azione è stata compiuta in collaborazione con Danny Levy, l'ispettore generale più fallimentare del regime sionista.

Nel rapporto si legge che durante il mandato di Levy, la polizia del regime sionista è ufficialmente crollata.

Haaretz ha sottolineato: In tutte le strade vediamo armi e il numero dei morti è in aumento.