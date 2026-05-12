21 operazioni di Hezbollah nel sud del Libano; 13 militari sionisti feriti

Secondo l'agenzia ABNA citando Al-Mayadeen, il ministero della Salute del regime sionista ha ammesso che 13 militari di questo regime sono rimasti feriti negli scontri di ieri lunedì sul fronte libanese.

In questo contesto, Hezbollah in una dichiarazione ha annunciato di aver condotto 21 operazioni contro le posizioni dell'esercito del regime sionista nelle ultime 24 ore.

La dichiarazione afferma che in queste operazioni, assembramenti di soldati e veicoli nemici nelle aree di "Wadi al-Uyun", "Sirbin", "Tayyiba", "Tayr Harfa", "Bayyada", "Al-Naqura" e nel letto del fiume "Deir Siryan" sono stati presi di mira con droni kamikaze e attacchi missilistici.

Hezbollah ha anche annunciato che in queste operazioni due carri armati Merkava a "Rashaf" e "Bayyada", due bulldozer D9 a "Al-Naqura" e sulla strada di "Bayyada", due veicoli del genio e un veicolo Hummer a "Bayyada" e "Tayr Harfa" sono stati colpiti dai combattenti di Hezbollah.

Il gruppo ha aggiunto che un centro di comando di nuova istituzione a "Bayyada", posizioni di artiglieria dell'esercito israeliano a "Al-Adaisa" sono state colpite e una cisterna di carburante a "Tayr Harfa" ha preso fuoco a seguito dell'attacco della resistenza.

Hezbollah ha anche riferito di aver contrastato un drone dell'esercito sionista nel cielo di "Tiro" con un missile terra-aria e ha dichiarato che tutte le operazioni di questo gruppo sono state condotte in risposta alla violazione del cessate il fuoco e agli attacchi del regime israeliano contro i villaggi del sud del Libano.