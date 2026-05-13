Nuova avventura di Trump; pubblicazione della mappa geografica del Venezuela con la bandiera americana

Secondo l'agenzia di stampa ABNA, Donald Trump, presidente degli Stati Uniti, ha nuovamente sollevato la possibilità dell'annessione del Venezuela agli Stati Uniti pubblicando un post sul social network Truth Social.

Ciò nonostante in precedenza, la presidente ad interim del Venezuela, in reazione ai deliri di Trump, avesse chiarito: «Non ho mai pensato nemmeno lontanamente di diventare il 51° stato americano.»

Delcy Rodríguez, la presidente ad interim del Venezuela, lunedì in un discorso ha respinto i deliri di Trump sull'annessione del suo paese agli Stati Uniti e ha chiarito che Caracas «non pensa mai» a diventare il 51° stato americano come dice il presidente USA.

Delcy Rodríguez ha risposto in merito: «Questa questione non verrà mai presa in considerazione; perché se c'è una cosa che noi venezuelani abbiamo, è che amiamo il nostro processo di indipendenza, amiamo i nostri eroi.»

Trump, all'inizio della settimana, aveva annunciato che «prenderà seriamente in considerazione» l'annessione del Venezuela come 51° stato!