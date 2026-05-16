Guderzi: L'Iran è diventato uno dei principali attori sulla scena internazionale

Abbas Guderzi, portavoce dell'ufficio di presidenza del Parlamento, in un'intervista, affermando che "né gli Stati Uniti sono gli stessi di prima del 9 Esfand, né l'Iran è lo stesso di prima", ha dichiarato: A causa della resistenza e dell'unità sacra della nazione e del ruolo delle forze armate iraniane nel confronto con l'alleanza americano-sionista, gli Stati Uniti sono declinati dalla loro posizione globale e l'Iran è diventato uno dei principali attori sulla scena internazionale.

Ha descritto i risultati dell'Iran nella guerra del Ramadan come molto grandi e ha detto: Gli effetti di questi risultati hanno cambiato gli equilibri di potere non solo in Medio Oriente, ma in tutto il mondo. Oggi, qualunque cosa facciano gli Stati Uniti, il loro onore perduto non tornerà, e la loro umiliazione e vergogna aumenteranno giorno dopo giorno.

Il membro dell'ufficio di presidenza del Consiglio consultativo islamico ha sottolineato: Oggi l'Iran si trova in una nuova dimensione della guerra imposta; una guerra che non è una guerra di mezzi e attrezzature, ma una guerra di volontà.

Guderzi ha chiarito: La resilienza della nazione iraniana di fronte a un futuro luminoso e radioso sconfiggerà anche in questa fase gli Stati Uniti, e per grazia di Dio, la vittoria finale spetterà alla nazione iraniana paziente e credente.