Resistenza libanese: È il campo di battaglia a essere decisivo contro il nemico sionista

Secondo l'agenzia ABNA, il sito della rete Al-Mayadeen ha riportato, sulla base di informazioni ottenute, che la Resistenza libanese ha ribadito ancora una volta la sua posizione contraria ai negoziati diretti con il nemico sionista a Washington.

Secondo questo rapporto, la Resistenza prende posizione su un cessate il fuoco basandosi sulle realtà del campo di battaglia e non su dichiarazioni che vengono emesse.

Il rapporto chiarisce che la Resistenza sottolinea come le esperienze passate dimostrino che il nemico sionista non rispetta alcun accordo. Il diritto della Resistenza a combattere gli occupanti e a liberare le aree occupate del Libano è innegabile, e la sua attuazione sul campo è determinata dai comandanti della Resistenza.

Giovedì scorso, un nuovo ciclo di negoziati tra il governo libanese e il regime sionista è iniziato in America.