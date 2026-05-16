Resistenza libanese: È il campo di battaglia a essere decisivo contro il nemico sionista

Secondo l'agenzia ABNA, il sito della rete Al-Mayadeen ha riportato, sulla base di informazioni ottenute, che la Resistenza libanese ha ribadito ancora una volta la sua posizione contraria ai negoziati diretti con il nemico sionista a Washington.
Secondo questo rapporto, la Resistenza prende posizione su un cessate il fuoco basandosi sulle realtà del campo di battaglia e non su dichiarazioni che vengono emesse.
Il rapporto chiarisce che la Resistenza sottolinea come le esperienze passate dimostrino che il nemico sionista non rispetta alcun accordo. Il diritto della Resistenza a combattere gli occupanti e a liberare le aree occupate del Libano è innegabile, e la sua attuazione sul campo è determinata dai comandanti della Resistenza.
Giovedì scorso, un nuovo ciclo di negoziati tra il governo libanese e il regime sionista è iniziato in America.
La Resistenza libanese, annunciando la sua opposizione al processo di dialogo diretto tra Beirut e Tel Aviv, ha sottolineato che è il campo di battaglia a decidere in merito a un cessate il fuoco.
Secondo l'agenzia ABNA, il sito della rete Al-Mayadeen ha riportato, sulla base di informazioni ottenute, che la Resistenza libanese ha ribadito ancora una volta la sua posizione contraria ai negoziati diretti con il nemico sionista a Washington.
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