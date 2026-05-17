Storico israelo-americano: Il sionismo ha raggiunto un vicolo cieco morale e materiale

Secondo un rapporto dell'agenzia di stampa ABNA, i media del regime sionista hanno riportato, citando lo storico israelo-americano Omer Bartov, che egli ha sottolineato il vicolo cieco strutturale del sionismo e ha detto: Il sionismo nella sua forma attuale ha raggiunto un vicolo cieco, sia morale che materiale.

Questo storico, valutando la situazione sul campo, ha sottolineato: Ciò che sta accadendo oggi nella striscia di Gaza è un genocidio su vasta scala.

Bartov ha osservato riguardo al futuro politico dell'America e alle sue posizioni nei confronti di Tel Aviv: Donald Trump, il presidente degli Stati Uniti, è una personalità razzista, ma la persona che lo sostituirà in futuro potrebbe essere completamente opposta e nemica di Israele.