Avvertimento del comandante del quartier generale di Khatam al-Anbiya (pace su di lui) agli Stati Uniti e ai loro alleati

Secondo l'agenzia di stampa ABNA, il maggiore generale dei Pasdaran Ali Abdollahi, comandante del quartier generale di Khatam al-Anbiya (pace su di lui), ha sottolineato: «Dichiariamo agli Stati Uniti e ai loro alleati di non commettere ancora una volta un errore strategico e un errore di calcolo.» Ha dichiarato: «Devono sapere che l'Iran islamico e le sue forze armate sono più pronti e più forti che mai, con il dito sul grilletto, e risponderanno a qualsiasi ulteriore aggressione e attacco da parte dei nemici di questa fiera nazione e del suo popolo in modo rapido, deciso, potente e ampio.»

Ha affermato: «I nemici americano-sionisti hanno messo alla prova più volte il coraggioso popolo iraniano e le sue potenti forze armate.» Ha chiarito: «Abbiamo dimostrato, con la grandezza e la volontà di Dio, che mostriamo la nostra forza e capacità ai nemici sul campo di battaglia. E se dovesse verificarsi un altro errore da parte dei nostri nemici, risponderemo con una potenza e una capacità di gran lunga superiori a quelle della guerra d'aggressione del Ramadan, difenderemo con tutte le nostre forze i diritti del popolo iraniano e taglieremo la mano di ogni aggressore.»