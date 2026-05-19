Secondo l'agenzia di stampa ABNA, Ismail Baghaei, in reazione alle accuse del cancelliere tedesco contro l'Iran in relazione al sospetto incidente dell'esplosione vicino alla centrale nucleare degli Emirati Arabi Uniti, ha scritto in un messaggio in lingua tedesca sulla sua pagina personale:

"Egregio signor Friedrich Merz, l'ipocrisia si rivela quando l'attacco aperto degli Stati Uniti e del regime sionista contro gli impianti nucleari iraniani — posti sotto la supervisione dell'Agenzia internazionale per l'energia atomica — non solo non viene condannato, ma viene praticamente giustificato; ma riguardo a un incidente che è stata un'operazione di falsa bandiera dei nemici della pace e della concordia regionale, e per il quale nemmeno gli Emirati Arabi Uniti hanno ufficialmente indicato l'Iran come responsabile, improvvisamente si usa il linguaggio del 'diritto internazionale' e della 'sicurezza regionale'.

Se un attacco agli impianti nucleari è una minaccia per le persone della regione, questo principio dovrebbe essere uguale per tutti i paesi, non solo quando lo richiedono gli interessi politici dell'Occidente.

Nella letteratura tedesca, una tale 'giudizio selettivo' ricorda il 'giudice Adamo' nell'opera 'La brocca rotta'; è lo stesso giudice i cui misfatti dovrebbero essere giudicati, ma che con l'apparenza fa il difensore della giustizia!"