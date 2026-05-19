Ironia del maggiore generale Rezaei verso Trump / Fissa lui stesso un ultimatum, e lui stesso lo revoca

Secondo l'agenzia di stampa ABNA, il maggiore generale Mohsen Rezaei sulla sua pagina personale in un social network ha scritto: "Fissa un ultimatum per un attacco militare e poi lo revoca da solo! Nella vana speranza di sottomettere il popolo e i funzionari iraniani!

Il pugno di ferro delle potenti forze armate e della grande nazione iraniana li costringerà a ritirarsi e ad arrendersi."

Poche ore prima, Donald Trump con un post aveva per l'ennesima volta fatto marcia indietro rispetto alla sua pretesa di un attacco militare all'Iran, sostenendo di aver rinviato questa decisione su richiesta dei leader di Arabia Saudita, Emirati Arabi Uniti e Qatar, e a causa di quelli che ha definito "seri negoziati in corso con Teheran".