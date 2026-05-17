Haaretz: Trump ignora la richiesta di Netanyahu per una guerra contro l'Iran

Secondo un rapporto dell'agenzia di stampa ABNA, il giornale sionista Haaretz ha scritto in un reportage: Benjamin Netanyahu, primo ministro di Israele, continua a fare pressione su Donald Trump per riprendere la guerra contro la Repubblica Islamica, ma sembra che il presidente americano ora gli presti meno attenzione.

Questo media sionista ha aggiunto riguardo alle sfide interne e di frontiera del regime sionista: Il gabinetto israeliano e l'esercito stanno preparando il terreno per un nuovo ciclo di combattimenti a Gaza. La domanda principale è: da dove verranno le forze necessarie per questa operazione? La disciplina nell'esercito israeliano ha anche raggiunto il suo livello più basso – un problema che non si limita solo agli Haredim.

Haaretz ha anche scritto sul fragile cessate il fuoco tra Iran e America e sull'incapacità di Washington di prendere una decisione su questa questione: Il lungo periodo di attesa continua, e il presidente americano è partito per un vertice in Cina senza prendere alcuna decisione sulla continuazione della guerra con l'Iran.