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Operazione di sicurezza senza precedenti di Hashd al-Shaabi vicino al valico di frontiera saudita

17 maggio 2026 - 13:21
News ID: 1815312
Source: ABNA24
Operazione di sicurezza senza precedenti di Hashd al-Shaabi vicino al valico di frontiera saudita

Rapporti mediatici indicano un'operazione di sicurezza senza precedenti delle forze di Hashd al-Shaabi intorno al valico di frontiera vicino all'Arabia Saudita.

Secondo un rapporto dell'agenzia di stampa ABNA che cita Russia Al-Youm, una fonte della sicurezza nella provincia irachena di Al-Anbar ha annunciato che le forze di Hashd al-Shaabi hanno adottato misure di sicurezza senza precedenti nelle aree che conducono al valico di frontiera di Arar, vicino all'Arabia Saudita.

Ha aggiunto che l'operazione è stata condotta dopo aver rilevato movimenti sospetti dei resti di gruppi terroristici.

Secondo questo rapporto, le forze di Hashd al-Shaabi hanno dato la caccia ai resti di elementi terroristi ripulendo le aree desertiche vicino a questo valico. Hanno anche scoperto numerosi nascondigli dell'IS e disinnescato bombe risalenti al periodo dei loro attacchi.

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