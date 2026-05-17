Qatar: Bisogna raggiungere un accordo per impedire una nuova escalation delle tensioni

Secondo un rapporto dell'agenzia di stampa ABNA che cita RT, il Ministero degli Esteri del Qatar ha annunciato che Mohammed bin Abdulrahman Al Thani, Primo Ministro del paese, ha avuto una consultazione telefonica con Faisal bin Farhan, Ministro degli Esteri saudita, sulla situazione nella regione.

Secondo questo rapporto, il colloquio telefonico tra le parti qatariota e saudita ha riguardato anche il processo di cessate il fuoco tra Iran e America.

Il Primo Ministro del Qatar in questa telefonata ha sottolineato la necessità di sostenere gli sforzi di mediazione per risolvere l'attuale crisi attraverso il dialogo.

Ha aggiunto che bisogna raggiungere un accordo duraturo con l'obiettivo di impedire una nuova escalation delle tensioni.

In precedenza, il Primo Ministro del Qatar aveva già consultato funzionari kuwaitiani sugli sviluppi regionali e sul suddetto processo di cessate il fuoco.