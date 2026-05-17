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Richiesta di 200 ex diplomatici canadesi per sanzioni contro il regime sionista

17 maggio 2026 - 13:19
News ID: 1815305
Source: ABNA24
Richiesta di 200 ex diplomatici canadesi per sanzioni contro il regime sionista

200 eminenti ex diplomatici canadesi chiedono l'imposizione di sanzioni decise contro il regime sionista.

Secondo un rapporto dell'agenzia di stampa ABNA che cita Al-Mayadeen, quasi 200 importanti ex diplomatici canadesi hanno inviato una lettera al Primo Ministro Mark Carney chiedendogli di imporre severe sanzioni contro il regime sionista a causa dei crimini di tale regime nella striscia di Gaza e in Libano.

La lettera afferma che il governo canadese dovrebbe rivedere l'accordo commerciale con il regime sionista e trasmettere il messaggio che se la situazione in Palestina e Libano non migliorerà, sospenderà l'accordo di cooperazione strategica.

La lettera prosegue sottolineando l'aumento delle aggressioni dei coloni sionisti in Cisgiordania e le posizioni di Tel Aviv sull'espansione degli insediamenti illegali con l'obiettivo di distruggere la possibilità di creare uno Stato palestinese, insistendo sulla necessità di imporre sanzioni decise.

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