Richiesta di 200 ex diplomatici canadesi per sanzioni contro il regime sionista

Secondo un rapporto dell'agenzia di stampa ABNA che cita Al-Mayadeen, quasi 200 importanti ex diplomatici canadesi hanno inviato una lettera al Primo Ministro Mark Carney chiedendogli di imporre severe sanzioni contro il regime sionista a causa dei crimini di tale regime nella striscia di Gaza e in Libano.
La lettera afferma che il governo canadese dovrebbe rivedere l'accordo commerciale con il regime sionista e trasmettere il messaggio che se la situazione in Palestina e Libano non migliorerà, sospenderà l'accordo di cooperazione strategica.
La lettera prosegue sottolineando l'aumento delle aggressioni dei coloni sionisti in Cisgiordania e le posizioni di Tel Aviv sull'espansione degli insediamenti illegali con l'obiettivo di distruggere la possibilità di creare uno Stato palestinese, insistendo sulla necessità di imporre sanzioni decise.
Your Comment