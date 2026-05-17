Un funzionario dell'ONU ammette le aggressioni di Tel Aviv contro i palestinesi

Secondo un rapporto dell'agenzia di stampa ABNA che cita RT, Khaled Khiari, vicesegretario generale dell'ONU per gli affari del Medio Oriente, ha sottolineato che il regime sionista ha costretto oltre 40.000 sfollati palestinesi a lasciare i campi nel nord della Cisgiordania.

Ha aggiunto che l'ONU continua a documentare questo processo, insieme alla demolizione delle case palestinesi e all'espansione degli insediamenti in Cisgiordania.

Khiari ha dichiarato che in precedenza il segretario generale dell'ONU aveva sottolineato che tutti gli insediamenti sionisti in Cisgiordania, compresa Gerusalemme Est, non hanno legittimità giuridica e la loro costruzione costituisce una violazione del diritto internazionale.

Per quanto riguarda la striscia di Gaza, ha affermato che oltre l'85% degli abitanti di questa striscia sono stati sfollati a causa delle azioni del regime sionista e che la maggior parte di loro ha subito spostamenti forzati multiple volte.