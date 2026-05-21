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Velayati: La mappa dei corridoi regionali si scrive con le realtà sul campo di Teheran

21 maggio 2026 - 10:43
News ID: 1817120
Source: ABNA24
Velayati: La mappa dei corridoi regionali si scrive con le realtà sul campo di Teheran

Il consigliere della Guida Suprema della Rivoluzione Islamica per gli affari internazionali ha scritto: Ora la mappa dei corridoi regionali non si scrive con le minacce di Washington, ma con le realtà sul campo di Teheran.

Secondo l'agenzia ABNA, Ali Akbar Velayati ha scritto in un messaggio su X: Trump è intrappolato nel paradosso delle "minacce quotidiane dell'Iran" e dei "clienti arrabbiati dei distributori americani"; per frenare l'inflazione interna ha bisogno di stabilità del mercato e di un calo dei prezzi dell'energia.
Ha aggiunto: D'altra parte, il cambiamento dei calcoli nel Caucaso e l'attenuarsi del termine imposto "Corridoio di Trump" (Zangezur) hanno dimostrato che ora la mappa dei corridoi regionali non si scrive con le minacce di Washington, ma con le realtà sul campo di Teheran.

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